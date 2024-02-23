نشرت وكالة رويترز تفاصيل قرعة دور 16 بالدوري الأوروبي لكرة القدم اليوم الجمعة.

وفيما يلي تفاصيل قرعة دور 16 بالدوري الأوروبي لكرة القدم التي سحبت في مدينة نيون السويسرية اليوم الجمعة.

سبارتا براج أمام ليفربول

أولمبيك مرسيليا أمام فياريال

روما أمام برايتون آند هوف ألبيون

بنفيكا أمام رينجرز

فرايبورج أمام وست هام يونايتد

سبورتنج أمام أتلانتا

ميلان أمام سلافيا براج

قرة باغ أمام باير ليفركوزن

ستقام مباريات الذهاب في السابع من مارس آذار المقبل فيما عدا مباراة سبورتنج وأتلانتا التي ستقام في الخامس من الشهر المقبل.

وستقام مباريات العودة في 14 مارس.

ستقام مباريات الذهاب في ملاعب الفرق المذكورة أولا.