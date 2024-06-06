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تقارير: استبعاد ماديسون من تشكيلة إنجلترا في بطولة أوروبا

منذ ساعة واحدة
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ذكرت وسائل إعلام بريطانية أمس الأربعاء أن جيمس ماديسون لاعب وسط توتنهام هوتسبير لن ينضم للتشكيلة النهائية للمنتخب الإنجليزي المكونة من 26 لاعبا للمشاركة في بطولة أوروبا لكرة القدم 2024، وأنه غادر المعسكر التدريبي.

وقالت محطة سكاي سبورتس التلفزيونية وهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن ماديسون أول لاعب في التشكيلة المبدئية المكونة من 33 لاعبا لن ينضم للتشكيلة التي ستخوض البطولة التي تنطلق الأسبوع المقبل في ألمانيا.

ويتعين على جاريث ساوثجيت مدرب المنتخب الإنجليزي الاستغناء عن سبعة لاعبين بعد ساعة واحدة من نهاية مباراة إنجلترا وأيسلندا الودية على ملعب ويمبلي في لندن غدا الجمعة.

وستبدأ إنجلترا مشوارها في البطولة بمواجهة صربيا في 16 يونيو حزيران الحالي كما ستواجه سلوفينيا والدنمرك ضمن المجموعة الثالثة.

وخاض ماديسون سبع مباريات دولية مع المنتخب الوطني دون أن يلعب 90 دقيقة كاملة.

ورغم ضمه للفريق في كأس العالم 2022 إلا أنه غاب عن الملاعب بسبب إصابة في الركبة خلال البطولة التي استضافتها قطر.

    المصدر :
  • رويترز

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