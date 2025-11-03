الأثنين 12 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 3 نوفمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تقارير: تهديد لاعب في الدوري الإنجليزي بمسدس من وكيل لاعبين

منذ 34 دقيقة
شعار الدوري الإنجليزي

شعار الدوري الإنجليزي

A A A
طباعة المقال

ذكرت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الاثنين، أنه تم اعتقال وكيل لاعبين بعد أن هدد لاعبا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بمسدس.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ووسائل إعلام أخرى أن اللاعب، الذي في العشرينات من عمره ولم يُكشف عن هويته لأسباب قانونية، تعرض للتهديد في لندن يوم السادس من سبتمبر أيلول، خلال حادثة وقعت في وقت متأخر من الليل أثناء وجوده مع أحد أصدقائه.

وقالت صحيفة (ذا صن) إن المتهم، البالغ من العمر 31 عاما والذي لم يُكشف عن اسمه أيضا، تم اعتقاله بعد يومين وأُفرج عنه بكفالة في التاسع من سبتمبر أيلول بشرط عدم التعرض للاعب.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات في الحادث.

وتواصلت رويترز مع شرطة العاصمة البريطانية للحصول على تعليق.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

إيجا شيانتيك
شيانتيك تخسر من ريباكينا في البطولة الختامية للتنس
مدرب برنتفورد "توماس فرانك"
فرانك مدرب توتنهام: فان دي فين وسبينس اعتذرا ًعن تجاهلي عقب لقاء تشيلسي
ترينت ألكسندر-أرنولد لاعب ريال مدريد
ألكسندر-أرنولد: حبّي لليفربول لن يتأثر بصيحات الاستهجان

الأكثر قراءة

غارة إسرائيلية على سيارة في كفر رمان بجنوب لبنان
بينهم قيادي كبير.. الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال أربعة كوادر من وحدة الرضوان التابعة لحزب الله
غارة على الضاحية الجنوبية
جولة عسكرية قريبة.. ومصادر لـ"حزب الله" تكشف التفاصيل!
عنصر من حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت
فايننشال تايمز.. هكذا يستغل حزب الله (Whish Money - OMT) لتحصيل أمواله!‎