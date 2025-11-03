تقارير: تهديد لاعب في الدوري الإنجليزي بمسدس من وكيل لاعبين

ذكرت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الاثنين، أنه تم اعتقال وكيل لاعبين بعد أن هدد لاعبا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بمسدس.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ووسائل إعلام أخرى أن اللاعب، الذي في العشرينات من عمره ولم يُكشف عن هويته لأسباب قانونية، تعرض للتهديد في لندن يوم السادس من سبتمبر أيلول، خلال حادثة وقعت في وقت متأخر من الليل أثناء وجوده مع أحد أصدقائه.

وقالت صحيفة (ذا صن) إن المتهم، البالغ من العمر 31 عاما والذي لم يُكشف عن اسمه أيضا، تم اعتقاله بعد يومين وأُفرج عنه بكفالة في التاسع من سبتمبر أيلول بشرط عدم التعرض للاعب.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات في الحادث.

وتواصلت رويترز مع شرطة العاصمة البريطانية للحصول على تعليق.