تقارير جديدة تثير التساؤلات حول مستقبل صلاح مع ليفربول في ظل اهتمام السعودية

كشفت تقارير جديدة من قبل الصحفي المتخصّص في الانتقالات، فابريزيو رومانو، أن المفاوضات السعودية لاستقطاب نجم ليفربول، محمد صلاح، متوقفة حالياً على الرغم من الاهتمام الكبير بضمه إلى صفوف نادي النجوم في المملكة.

وبعد تقرير لموقع “تيم توك”، الثلاثاء، جاء فيه أن عرضا ضخما من السعودية يمكنه إقناع صلاح بالرحيل عن ليفربول، قال رومانو خلال حديثه لموقع “كوت أوفسايد”: “رغم التكهنات.. لست على علم بأية محاولات حتى الآن”.

وتابع: “الاهتمام السعودي بصلاح لا يزال قويًا، لكن هذا ليس الوقت المناسب لتقديم العروض، ولا حتى إجراء محادثات وفقا لما وصلني”.

وأشار تقرير، الثلاثاء، إلى أن العروض السعودية المحتملة “ربما لا ترقى إلى عرض الموسم الماضي بحوالي 150 مليون جنيه إسترليني (188 مليون دولار)، بل ربما تصل إلى نحو 70 مليون إسترليني (87.7 مليون دولار)، بعدما دخل عقد اللاعب في عامه الأخير”.

ويغادر مدرب ليفربول، يورغن كلوب، بنهاية الموسم بعد 9 سنوات من تدريب الفريق، مما زاد من التكهنات حول مستقبل النجم المصري، في ظل عدم الإعلان عن مدرب النادي الجديد بعد.

قال مدرب نادي ليفركوزن الألماني، تشابي ألونسو، إنه يمتلك “الكثير من الأسباب” التي جعلته يرفض عروضا للرحيل عن الفريق، والتي كان أبرزها من العملاقين ليفربول الإنكليزي وبايرن ميونخ الألماني.

ورفض ليفربول عرضا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني من نادي الاتحاد لضم صلاح في سبتمبر الماضي، حسب صحيفة “إندبندنت” البريطانية.

ويحتل ليفربول حاليا المركز الثاني في الدوري الإنكليزي الممتاز بفارق الأهداف عن أرسنال، ويطاردهم حامل اللقب مانشستر سيتي بفارق نقطة وحيدة قبل 8 أسابيع من النهاية، في سباق محتدم على البطولة الإنكليزية الأقوى.

وسجل صلاح 17 هدفا في الدوري وصنع 9 آخرين، في حين سجل في بطولة الدوري الأوروبي التي وصل ليفربول إلى ثمن النهائي فيها 4 أهداف وصنع 33.