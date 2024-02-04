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تقارير: كيليان امبابي سينتقل إلى ريال مدريد نهاية الموسم

منذ 22 ثانية
كيليان امبابي

كيليان امبابي

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أفادت صحيفة لو باريزيان الفرنسية وشبكة ESBN الرياضية، الليلة الماضية أن قائد منتخب فرنسا الأول لكرة القدم كيليان مبابي سينضم إلى ريال مدريد الإسباني عندما ينتهي عقده الحالي مع ناديه باريس سان جيرمان بطل فرنسا في نهاية الموسم الحالي.

وقال مبابي (25 عاما) في العام الماضي إنه لن يجدد عقده مع نادي العاصمة الفرنسية عند انتهائه في آخر موسم 2023-2024 ما يسمح له بالانتقال لفريق آخر مجانا.

وقالت لو باريزيان وإي.إس.بي.إن نقلا عن مصادر إن المهاجم الفرنسي الدوليأ سيعلن عن اتفاق مبدئي مع العملاق الإسباني بطل أوروبا 14 مرة في الأسبوع المقبل.

وقالت تقارير إعلامية في سبتمبر أيلول الماضي إن مبابي وافق على التنازل عن مكافأة الولاء لباريس سان جيرمان والتي تصل قيمتها إلى 100 مليون يورو (107.84 مليون دولار) مقابل السماح له بمغادرة النادي كلاعب حر.

وفي 2022 تحدثت تقارير كثيرة عن قرب انضمام مبابي إلى ريال مدريد لكنه أعلن تمديد عقده مع سان جيرمان قبل أسابيع فقط من موعد فتح باب الانتقالات.

(إعداد فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)

    المصدر :
  • رويترز

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