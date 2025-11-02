تقارير: وولفرهامبتون يقيل بيريرا بعد عدم تحقيق أي فوز هذا الموسم

ذكرت وسائل إعلام بريطانية الأحد أن وولفرهامبتون واندرارز أقال مدربه فيتور بيريرا بعد بداية سيئة للموسم الحالي بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إذ لم يحقق أي فوز مما جعله يتذيل جدول الترتيب.

تعرض وولفرهامبتون لهزيمة ساحقة 3-صفر أمام فولهام أمس السبت ليمتد سجله الخالي من الانتصارات إلى 10 مباريات في الدوري حصد خلالها نقطتين فقط من أصل 30.

يبتعد الفريق بثماني نقاط عن منطقة الأمان بعد تسجيله أقل عدد من الأهداف كما أنه يمتلك أسوأ دفاع في الدوري.

وقضى بيريرا 11 شهرا في منصبه إذ انضم للفريق في ديسمبر كانون الأول 2024 ليحل محل جاري أونيل بينما كان وولفرهامبتون يقبع في المركز التاسع عشر.

قاد المدرب البرتغالي الفريق إلى منطقة الأمان بتحقيق ستة انتصارات متتالية في مارس آذار وأبريل نيسان لينهي الموسم بفارق 17 نقطة عن منطقة الهبوط.

ورغم البداية السيئة للموسم الحالي، أعلن رئيس النادي جيف شي دعمه علنا لبيريرا في وقت سابق من الموسم مكافئا إياه بعقد جديد بعد التحول الذي شهده الموسم الماضي.

وهذا هو العام السادس على التوالي الذي يشهد ترك بيريرا منصبا إداريا.

أمضى المدرب البرتغالي فترات قصيرة في خمس دول منذ عام 2020 إذ رحل عن شنغهاي إس.آي.بي.جي وفناربخشة وكورنثيانز وفلامنجو والشباب قبل انضمامه إلى وولفرهامبتون.