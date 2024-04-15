تقدير المنظمين لمضمار أولمبياد باريس: جودة ممتازة

قال المدير الرياضي لمسابقة ألعاب القوى في أولمبياد باريس 2024، آلان بلونديل، إن المضمار الأرجواني في استاد فرنسا لا يضمن تحقيق أرقام قياسية، لكن التعديلات التي أدخلتها الشركة المصنعة تبدو واعدة.

وقال بلونديل “إنه نفس المضمار ونفس القاعدة الموجودة في طوكيو (حيث أقيمت دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الأخيرة) مع إدخال تغييرات طفيفة، مضيفا أنه “لا يستطيع أن يقول” ما إذا كان المضمار سيكون سريعا.

“لكن المؤشرات الأولية تشير من عدة جوانب إلى أنه سيكون مضمارا جيدا للغاية”.

وتم تسجيل ثلاثة أرقام قياسية عالمية في ألعاب القوى خلال أولمبياد طوكيو – التي تم تأجيلها لمدة عام حتى 2021 بسبب جائحة كوفيد-19: سباق 400 متر حواجز للسيدات والرجال والوثب الثلاثي للسيدات على التوالي، من قبل سيدني ماكلولين (الولايات المتحدة) وكارشتن فارهولم (النرويج) جوليمار روخاس (فنزويلا).

ويتم توريد المضمار لدورة الألعاب الأولمبية 13 على التوالي من قبل شركة موندو الإيطالية.

وقال بلونديل، بطل أوروبا السابق في العشاري، “لقد أحببنا اللون الأرجواني حقا لأنه سمح لنا بالابتعاد عن الألوان المعتادة”.