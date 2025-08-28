الخميس 5 ربيع الأول 1447 ﻫ - 28 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تقديم موعد انطلاق نهائي دوري أبطال أوروبا اعتباراً من 2026

منذ 9 دقائق
دوري أبطال أوروبا - تدريب بايرن ميونخ -رويترز

دوري أبطال أوروبا - تدريب بايرن ميونخ -رويترز

A A A
طباعة المقال

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) اليوم الخميس أن نهائي دوري أبطال أوروبا سينطلق اعتبارا من 2026 في الساعة 18:00 بتوقيت وسط أوروبا (16:00 بتوقيت غرينتش)، أي قبل ثلاث ساعات من موعده المعتاد، في محاولة لمنح الجماهير تجربة أفضل.

وانطلق نهائي البطولة عام 2025 في ميونيخ في الساعة التاسعة مساء بتوقيت وسط أوروبا، وهو ما اضطر المشجعين لمغادرة الملعب قرابة منتصف الليل بمجرد انتهاء احتفالات تتويج باريس سان جيرمان باللقب بعد فوزه 5-صفر على إنتر ميلان.

وقال اليويفا إن انطلاق النهائي مبكرا سيمكن المشجعين من الاستفادة من وسائل النقل العام عقب المباراة، في حين ستستفيد المدن المضيفة اقتصاديا من بقاء المشجعين لمواصلة احتفالاتهم خارج الملعب.

وقال ألكسندر تشيفرين رئيس اليويفا في بيان “إن توقيت انطلاق المباراة الجديد سيجعلها أكثر سهولة وشمولا وتأثيرا على كافة الأطراف المعنية.

“في حين أن انطلاق المباريات في الساعة 21:00 بتوقيت وسط أوروبا مناسب لأيام منتصف الأسبوع، فإن انطلاق المباراة مبكرا يوم السبت يعني أنها ستنتهي مبكرا، حتى في حال امتدت إلى الوقت الإضافي أو ركلات الترجيح.

“هذا يتيح للجماهير فرصة الاستمتاع ببقية الأمسية مع الأصدقاء والعائلة، والتفكير في المباراة الأهم في الموسم”.

وسيقام نهائي 2026 على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

كرة القدم - تعبيرية
رابطتا الدوري بإيطاليا وإسبانيا تردان على انتقادات أوروبية بنقل مباراتين للخارج
نوفاك ديوكوفيتش . رويترز
ديوكوفيتش يحاول حل "لغز" عدم ظهوره بأداء جيد في أمريكا المفتوحة
روبن أموريم
أموريم مدرب يونايتد يعتذر للجماهير بعد الهزيمة في غريمسبي

الأكثر قراءة

نائبة المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس
صورة.. بعد طوني المندلق "أورتاغوس" مع إيلي صعب
عناصر من الجيش اللبناني
واشنطن حسمت أمرها.. ومصادر خليجية: "لن نطأ لبنان قبل نزع السلاح"
رئيس مجلس النواب ​نبيه بري
نبيه بري محبط: أتونا بعكس ما وعدونا به!