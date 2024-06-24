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تقرير: المهاجم التشيكي شيك سيغيب عن مباراة تركيا ببطولة أوروبا

منذ ساعة واحدة
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ذكرت وسائل إعلام تشيكية، اليوم الاثنين، أن “المهاجم التشيكي باتريك شيك سيغيب عن المباراة الأخيرة لبلاده ضمن المجموعة السادسة ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024 أمام تركيا يوم الأربعاء المقبل بسبب الإصابة”.

وخرج شيك، الهداف المشترك لبطولة أوروبا الأخيرة، وهو يعرج بعد وقت قصير من التعادل أمام جورجيا في التعادل 1-1.

وكان مدرب التشيك إيفان هاسيك، قد قال: “إن شيك سيتلقى العلاج على أمل خوض المباراة لكن محطة سي.تي الرياضية ذكرت اليوم الاثنين أن مهاجم باير ليفركوزن لن يكون متاحا”.

وبعد الخسارة أمام البرتغال والتعادل مع جورجيا، يمكن للتشيك أن تحتل المركز الثاني وتتأهل بفوزها على تركيا.

وقد يضمن التعادل أيضا للفريق أن يكون ضمن أحد أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثالث.

وتبدو تركيا في وضع قوي للتأهل إلى مراحل خروج المغلوب إذا تمكنت من تجنب الخسارة أمام جمهورية التشيك في هامبورج.

    المصدر :
  • رويترز

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