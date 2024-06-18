تقرير: مخاطر الحرارة المرتفعة تهدد رياضيي أولمبياد باريس 2024

قال تقرير صادر عن هيئات مهتمة بالبيئة إن درجات الحرارة خلال الألعاب الأولمبية في باريس قد تشكل مخاطر صحية على الرياضيين المتنافسين، مضيفة أن الزيادات المستمرة في درجات الحرارة العالمية يمكن أن تعرض النسخ المستقبلية من الألعاب للخطر.

ونشرت الجمعية البريطانية للرياضة المستدامة وطليعة الرياضيين، وهي منظمة تساعد الرياضيين على الانخراط في القضايا البيئية، تقريرا اليوم الثلاثاء بعنوان “حلقات النار: مخاطر الحرارة في أولمبياد باريس 2024”.

ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة مرة أخرى خلال فصل الصيف في أوروبا، بعد أن سجلت أرقاما قياسية عام 2023، حيث قالت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية (ميتيو فرانس) إن الأجواء من المرجح أن تكون أكثر سخونة من المعتاد.

وكانت الحرارة والرطوبة مشكلة رئيسية في أولمبياد طوكيو أيضا، حيث وجد الرياضيون، حتى أولئك الذين اعتادوا التدريب جيدا في المناخ الحار، أن الأمر صعب للغاية.

وقال التقرير الذي تحدث باحثوه إلى علماء ورياضيين “الألعاب الأولمبية القادمة في باريس باتت قريبة الآن، وتزايدت حالات ارتفاع الحرارة بشكل ملحوظ، والتي تقوض الصحة والاستمتاع بالمشاهد الرياضية، في السنوات الفاصلة بين الدورتين (منذ أولمبياد طوكيو)”.

وأضاف “حقيقة أن الألعاب الأولمبية ستقام خلال ذروة الصيف تعني أن التهديد بحدوث موجة حارة مدمرة هو أمر حقيقي للغاية”.

ووجد التقرير، الذي فحص البيانات خلال المئة عام الماضية منذ استضافة فرنسا للألعاب الأولمبية عام 1924، أن درجات الحرارة ارتفعت بمقدار 3.1 درجة مئوية في المتوسط ​​خلال شهري يوليو تموز وأغسطس آب وهي الفترة المعتادة لإقامة الأولمبياد.

واتصلت رويترز باللجنة الأولمبية الدولية للحصول على تعليق.