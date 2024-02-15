تقليص فترة إيقاف لاعب التنس الأمريكي بروكسبي إلى 13 شهراً

قالت وحدة النزاهة بالاتحاد الدولي للتنس الخميس إنه جرى تقليص فترة الإيقاف المفروضة على اللاعب الأمريكي جنسون بروكسبي، بسبب عدم الإبلاغ عن مكان وجوده ثلاث مرات خلال 12 شهرا، من 18 شهرا إلى 13 شهرا.

وكان بروكسبي (22 عاما) قد تلقى عقوبة الإيقاف 18 شهرا في أكتوبر\تشرين الأول 2023 إثر غيابه عن ثلاثة اختبارات للكشف عن المنشطات خلال 12 شهرا، وهو ما يمكن اعتباره انتهاكا لقواعد مكافحة المنشطات.

وذكرت وحدة النزاهة أنه بعد عملية إعادة تقييم إثر تقدم اللاعب بمعلومات جديدة بشأن الاختبارات التي غاب عنها، في إطار إجراءات الاستئناف لدى محكمة التحكيم الرياضية، تبين أن الخطأ الذي ارتكبه ليس كبيرا بالشكل الذي تم اعتباره في البداية.

وتحتسب فترة إيقاف اللاعب اعتبارا من الرابع من فبراير\شباط 2023، وهو تاريخ ثالث اختبار غاب عنه، وستنتهي بذلك في الثالث من مارس\آذار 2024 بدلا من الرابع من يناير\كانون الثاني 2025.

وبعد التوصل إلى اتفاق مع وحدة النزاهة، سحب بروكسبي استئنافه لدى محكمة التحكيم الرياضية.