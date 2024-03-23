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تكريما للبحرية الفرنسية.. استلهام زي المتطوعين في أولمبياد باريس

منذ 60 دقيقة
آخر تحديث: 23 - مارس - 2024 6:40 مساءً
أولمبياد باريس 2024

أولمبياد باريس 2024

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سيكون زي المتطوعين في أولمبياد باريس 2024 مستوحى من ملابس البحرية الفرنسية تكريما لهم حيث سيرتدون ملابس ذات خلفية فيروزية اللون عليها خطوط سوداء وهو ما يمثل الشكل الأبرز ضمن 15 عنصرا في أزياء المتطوعين. بحسب وكالة رويترز.

وتم الكشف عن مجموعة الأزياء، التي تحتوي على قميص مقلم وسراويل وجوارب وقبعة شمسية، اليوم السبت في مؤتمر خاص بالمتطوعين.

وقال يواكيم رونسين، مدير التصميم في باريس 2024 “من المهم للغاية بالنسبة لنا أن يكونوا (جميع المتطوعين) واضحين للعيان بين الحشود.

“ملابس البحرية (الفرنسية) تمثل أول قاعدة إبداعية. كان علينا أن نمنحها بعض الحداثة ونجعلها أكثر رياضية”.

وبحسب فيرجيني سانت روز مديرة الشراكة بين أولمبياد باريس 2024 والشركة ديكاتلون المصنعة لمستلزمات الألعاب، فإن نحو 53 بالمئة من المعدات مصنوعة في فرنسا، بينما تم تصنيع “معظم المتبقي في فيتنام”.

ومع ذلك، فإن بعض منتجات باريس 2024 مصنوعة في بنجلادش وتبيعها شركات كارفور وكيابي وفاناتيكس.

وأبلغت مجموعة كارفور رويترز أنها ستقدم لها تفاصيل المنتجات التي تبيعها، بينما لم ترد كيابي وفاناتيكس على طلبات للتعليق.

    المصدر :
  • رويترز

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استلهام زي المتطوعين في أولمبياد باريس من البحرية الفرنسية تكريما لهم
تكريما لهم.. استلهام زي المتطوعين في أولمبياد باريس من البحرية الفرنسية

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