تمارين بسيطة تقلل من خطر الإصابة بألزهايمر

يُصيب مرض ألزهايمر الملايين من كبار السن حول العالم، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد بحلول عام 2060، إلا أن الأبحاث أظهرت أن هناك خطوات يُمكن أن تُقلل من خطر الإصابة بالخرف من خلال أحد أنواع التمارين الرياضية المحددة.

فقد كشفت أبحاث جديدة أن ممارسة التمارين الرياضية ثنائية المهام بالتحديد لها فوائد أكبر في محاربة الخرف.

في هذا السياق، أكدت اختصاصية العلاج الطبيعي، دكتورة هيذر سانديسون، على أهمية التمارين الرياضية ثنائية المهام، موضحة أن هذا النوع من التمارين يتطلب إشراك الجسم إدراكياً وعقلياً.

وعلى سبيل المثال، المشي أثناء التحدث مع شخص آخر في نفس الوقت، يمكن أن يكون شكلاً من أشكال التمارين الرياضية ثنائية المهام.

بحثت دراسة نُشرت عام 2022 في دورية “مرض ألزهايمر”، في كيفية تأثير التدريب ثنائي المهام، وهو أنشطة تجمع بين الحركة الجسدية والتحديات العقلية، على كبار السن الذين يعانون من التدهور المعرفي.

كما كشفت نتائج الدراسة أن جلسات تتراوح من جلستين إلى خمس جلسات أسبوعية، مدة كل منها من 30 إلى 120 دقيقة، أدت إلى تحسينات ملحوظة في الذاكرة والانتباه وحل المشكلات والتوازن وسرعة المشي.

والمثير للدهشة أن الباحثين اكتشفوا أنها خفضت مستويات بيتا أميلويد، وهو بروتين مرتبط بمرض الزهايمر.

ويوضح الباحثون أن السبب هو أن هذا النوع من التمارين يُجبر الدماغ على معالجة المعلومات وتنسيق الحركة والحفاظ على التركيز في آن واحد.

كما يُفعّل هذا الطلب المتزامن شبكات دماغية متعددة ويُقوّي الروابط العصبية ويُعزّز اللدونة العصبية، وهي قدرة الدماغ على التكيف وتكوين مسارات جديدة. وبمرور الوقت، يُمكن أن يُساعد هذا التآزر العقلي والجسدي في الحفاظ على كلٍّ من المهارات المعرفية والاستقلالية الجسدية، مما يجعله أداةً قيّمةً للوقاية من الخرف.

لكن يُؤكّد الخبراء بشدة على أنه لا توجد عادة واحدة تضمن الحماية من مرض ألزهايمر. ويمكن فقط من خلال الجمع المُنتظم بين التمارين الرياضية ثنائية المهام وخيارات صحية أخرى، مثل اتباع نظام غذائي متوازن والمشاركة الاجتماعية وإدارة حالات صحية مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري، أن يتم تقليل خطر الإصابة بألزهايمر.

يذكر أن الدراسات توصلت إلى أن حوالي 35% من خطر الإصابة بالخرف يرتبط بعوامل قابلة للتعديل، مثل ارتفاع ضغط الدم في منتصف العمر والسمنة والتدخين والعزلة الاجتماعية وفقدان السمع والاكتئاب وداء السكري وقلة النشاط البدني.