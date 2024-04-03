تن هاج: ستكون مباراة صعبة أمام تشيلسي

حذر إريك تن هاج مدرب مانشستر يونايتد فريقه من مباراة صعبة عشية مواجهة مضيفه تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غدا الخميس 4\42024 قائلا إن تشيلسي يملك القدرة على هزيمة أي منافس رغم احتلاله المركز 12.

ويحتل يونايتد المركز السادس برصيد 48 نقطة بفارق 11 نقطة خلف أستون فيلا صاحب المركز الرابع لكن لديه مباراة مؤجلة ويحتاج إلى الفوز في ستامفورد بريدج في سعيه للتأهل لدوري أبطال أوروبا.

وتفوق يونايتد على تشيلسي بقيادة المدرب ماوريسيو بوكيتينو 2-1 على ملعب أولد ترافورد في ديسمبر كانون الأول الماضي بفضل ثنائية سكوت مكتوميناي.

وقال تن هاج للصحفيين “ستكون مباراة صعبة ومتقاربة للغاية وهناك الكثير من اللاعبين الغائبين.

“تشيلسي فريق رائع ويملك لاعبين على أعلى مستوى. يمكنه التفوق على أي منافس وقد أظهر ذلك في الدوري”.

وتلقى يونايتد ضربة مزدوجة بعد إصابة المدافعين ليساندرو مارتينيز وفيكتور ليندلوف إذ يواجهان‭ ‬فترة غياب لمدة شهر على الأقل بسبب مشاكل عضلية.

ومع المشاكل الدفاعية، رحب المدرب الهولندي بعودة رافائيل فاران وجوني إيفانز إلى التدريبات.

وتم استبدال الفرنسي فاران بزميله هاري مجواير في الدقيقة 46 في التعادل 1-1 مع برنتفورد يوم السبت بينما غاب الأيرلندي الشمالي إيفانز عن آخر مباراتين ليونايتد.

وقال تن هاج “لا مزيد من القضايا، نحن لسنا بحاجة إليها.

“نحن بخير في الهجوم وخط الوسط لكننا نعاني من نقص في الخيارات دفاعيا. لكن الشيء الجيد هو أن فاران وإيفانز عادا بعد ظهر اليوم إلى التدريبات بينما عاد مجواير أمس”.

وأضاف تن هاج أن يونايتد سيتعامل مع تزايد المشكلات العضلية التي تؤرق عدة أندية أخرى.

وقال “لا يمكنك منع المشاكل.

“معايير الدوري الإنجليزي عالية جدا. الحمل الزائد المتعلق بجدول المباريات المحلية والدولية ضخم جدا. جميع أفراد الفريق من اللاعبين الدوليين.

“(مانشستر) سيتي وليفربول ونيوكاسل (يونايتد) لديهم نفس المشاكل خاصة في خط الدفاع”.