الخميس 28 ذو الحجة 1445 ﻫ - 4 يوليو 2024 |
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تن هاج يستمر مع مانشستر يونايتد بعقد جديد حتى 2026

منذ ساعة واحدة
إريك تن هاج

إريك تن هاج

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قال مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس إن مدربه إريك تن هاج وقع عقدا جديدا لتمديد بقائه في أولد ترافورد حتى عام 2026، ليحظى المدرب الهولندي بفرصة أخرى لإعادة البطل 20 مرة وصاحب الرقم القياسي إلى أمجاده السابقة.

وكانت هناك تكهنات بأنه سيتم إقالته بعد أن أنهى يونايتد الموسم الماضي في المركز الثامن في أقل مركز له على الإطلاق في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومع تولي الملياردير البريطاني ورئيس شركة إنيوس جيم راتكليف مسؤولية عمليات كرة القدم.

لكن الفوز المفاجيء على مانشستر سيتي حامل اللقب في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي منح تن هاج (54 عاما) الحياة في أولد ترافورد.

وقال تن هاج في بيان “بالنظر للعامين الماضيين، يمكننا أن نفكر بفخر في اللقبين والعديد من الأمثلة على التقدم من حيث كنا أين عندما انضممت.

“يجب أن نكون واضحين أيضا أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الشاق الذي ينتظرنا للوصول إلى المستويات المتوقعة من مانشستر يونايتد، وهو ما يعني المنافسة على الألقاب الإنجليزية والأوروبية”.

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