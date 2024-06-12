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"تن هاغ" مدرب مانشستر يونايتد سيبقى في منصبه

منذ 33 دقيقة
إريك تن هاج مدرب مانشستر يونايتد

إريك تن هاج مدرب مانشستر يونايتد

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ذكرت تقارير إعلامية بريطانية أمس الثلاثاء أن إريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد سيبقى في منصبه للموسم المقبل رغم احتلال الفريق المركز الثامن في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وهو أدنى مستوى له على الإطلاق.

يأتي القرار بعد مراجعة لنهاية موسم 2023-2024 إذ حقق يونايتد فوزا مفاجئا في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على مانشستر سيتي الرهيب.

وقالت شبكة سكاي سبورتس إن تن هاج يتفاوض على عقد جديد إذ يدخل عقده الحالي موسمه الأخير بعد عامين من توليه المسؤولية.

وتعرض تن هاج مدرب أياكس أمستردام السابق لضغوط متزايدة بعد أن مني يونايتد بطل إنجلترا 20 مرة بأسوأ بداية له في موسم منذ 1962-1963 إذ خسر ثماني مرات في أول 15 مباراة بجميع المسابقات.

واحتل في النهاية المركز الثامن بعد 14 هزيمة في 38 مباراة بالدوري وخرج من دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات.

    المصدر :
  • رويترز

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