توتنهام يتعاقد مع صانع الألعاب الهولندي سيمونز من لايبزيج

أعلن نادي توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة تعاقده مع لاعب الوسط المهاجم الهولندي تشافي سيمونز من رازن بال شبورت لايبزيج الألماني.

ولم يكشف الناديان قيمة الصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن توتنهام وافق على دفع 60 مليون يورو (70.24 مليون دولار) للتعاقد مع اللاعب البالغ عمره 22 عاما والذي شارك في 28 مباراة دولية.

وقال توماس فرانك مدرب توتنهام في بيان للنادي “أنا سعيد للغاية بتعاقدنا مع تشافي، فهو إضافة رائعة للفريق.

“أثبت تشافي قدرته على تسجيل الأهداف ولعب التمريرات الحاسمة، سواء من مركز صانع الألعاب أو الجناح الأيسر. كما يتميز برؤية جيدة تمكنه من اختراق دفاع الخصم، وأنا على يقين بأنه سينضم إلى فريق قوي يعمل بجهد كبير”.

وكان توتنهام يبحث عن صانع ألعاب بعد خسارة جهود جيمس ماديسون بسبب إصابة في الرباط الصليبي الأمامي، في حين خسر صراعا شرسا لضم الإنجليزي إبيريتشي إيزي من كريستال بالاس عندما وقع لصالح منافسه أرسنال.

وانضم سيمونز إلى لايبزيج بشكل دائم من باريس سان جيرمان في صفقة بلغت قيمتها أكثر من 50 مليون يورو في يناير كانون الثاني الماضي بعقد حتى 2027، بعد إعارة لمدة 18 شهرا في النادي الألماني.

وسجل سيمونز، الذي اشتهر بقدراته الدفاعية أيضا، 22 هدفا وقدم 24 تمريرة حاسمة في 78 مباراة مع الفريق الألماني في كافة المسابقات.

لكن رغم جهود سيمونز، أنهى لايبزيج الموسم في المركز السابع ليفشل في التأهل إلى المسابقات القارية، ما دفعه للبحث عن مكان آخر لمواصلة مسيرته.

وفاز توتنهام بالدوري الأوروبي الموسم الماضي ليتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.