الأحد 11 ذو القعدة 1445 ﻫ - 19 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

توتنهام يتغلب على شيفيلد ويضمن المركز الخامس للتأهل للدوري الأوروبي

منذ 52 دقيقة
نادي توتنهام هوتسبير

نادي توتنهام هوتسبير

A A A
طباعة المقال

فاز توتنهام هوتسبير على مضيفه شيفيلد يونايتد 3-صفر على استاد برامال لين في مباراته الأخيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم اليوم الأحد ليقتنص المركز الخامس ويتأهل للدوري الأوروبي.

وساعدت النتيجة توتنهام على إنهاء الموسم برصيد 66 نقطة، متراجعا بفارق نقطتين عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع ومتقدما بثلاث نقاط عن جاره اللندني تشيلسي.

وسجل ديان كولوسيفسكي هدفين، بواقع هدف في كل شوط، بينما سجل بيدرو بورو أيضا بتسديدة خاطفة لم تمنح حارس مرمى شيفيلد يونايتد ويس فودرينجهام أي فرصة للتصدي.

وأنهى شيفيلد، الذي تأكد هبوطه الشهر الماضي، الموسم بأسوأ سجل دفاعي في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن تلقت شباكه 104 أهداف في 38 مباراة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

الألماني ألكسندر زفيريف
زفيريف يحرز لقبه الـ6 في بطولات أساتذة التنس بفوز مثير في إيطاليا
أرسنال يواصل انتصاراته بالدوري الإنجليزي
رغم فوزه على إيفرتون.. أرسنال يخسر سباق الدوري الإنجليزي لصالح مانشستر سيتي
لاعبو نادي مانشستر سيتي
إنجاز تاريخي.. مانشستر سيتي يفوز بالدوري الإنجليزي للمرة الـ4 على التوالي

الأكثر قراءة

بشار الأسد
ثمن صمت بشار الأسد.. إيران خارج سوريا
حادث سير (تعبيرية)
حادث مروري يهز الوسط الفني.. فنان مصري بحالة حرجة
أطفال في مدرسة
أشهر أسماء الأطفال في إنجلترا وويلز.. النتيجة ستفاجئك!