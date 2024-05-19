توتنهام يتغلب على شيفيلد ويضمن المركز الخامس للتأهل للدوري الأوروبي

فاز توتنهام هوتسبير على مضيفه شيفيلد يونايتد 3-صفر على استاد برامال لين في مباراته الأخيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم اليوم الأحد ليقتنص المركز الخامس ويتأهل للدوري الأوروبي.

وساعدت النتيجة توتنهام على إنهاء الموسم برصيد 66 نقطة، متراجعا بفارق نقطتين عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع ومتقدما بثلاث نقاط عن جاره اللندني تشيلسي.

وسجل ديان كولوسيفسكي هدفين، بواقع هدف في كل شوط، بينما سجل بيدرو بورو أيضا بتسديدة خاطفة لم تمنح حارس مرمى شيفيلد يونايتد ويس فودرينجهام أي فرصة للتصدي.

وأنهى شيفيلد، الذي تأكد هبوطه الشهر الماضي، الموسم بأسوأ سجل دفاعي في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن تلقت شباكه 104 أهداف في 38 مباراة.