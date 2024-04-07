توتنهام يتقدم للمركز الرابع بفوزه 3-1 على فورست

عزز توتنهام هوتسبير آماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل بفوزه 3-1 على ضيفه نوتنجهام فورست المهدد بالهبوط ليتقدم للمركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد.

وساهمت أهداف ميكي فان دي فين وبيدور بورو في الشوط الثاني بعدما ألغى هدف كريس وود لاعب فورست هدف زميله مورييو في مرماه في الشوط الأول، في استغلال توتنهام لإهدار منافسيه أستون فيلا ومانشستر يونايتد للنقاط خلال هذه الجولة.

ورفع الفوز رصيد توتنهام إلى 60 نقطة متساويا مع فيلا لكنه يملك مباراة مؤجلة. وظل فورست في المركز 17 برصيد 25 نقطة من 32 مباراة متقدما بفارق الأهداف على لوتون تاون صاحب أول مراكز الهبوط.

وتقدم أصحاب الأرض بعد 15 دقيقة من البداية عندما حول مورييو تمريرة عرضية من من تيمو فيرنر بالخطأ إلى مرماه قبل أن يتعادل فورست على عكس سير اللعب بفضل هدف وود الرابع في أربع مباريات.

وأطلق فان دي فين تسديدة هائلة من عند حافة منطقة الجزاء ليُعيد التقدم لتوتنهام في الدقيقة 52 قبل أن يحسم بورو الفوز بهدف رائع بعد ست دقائق.