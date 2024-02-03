توتنهام يضم لاعب الوسط السويدي الشاب بيرجفال

قال توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الليلة الماضية إنه ضم السويدي الشاب لوكاس بيرجفال لاعب وسط يورجاردن السويدي بناء على عقد لمدة خمسة أعوام.

ولم يكشف توتنهام اللندني عن أي تفاصيل مالية تتعلق بالصفقة لكن وسائل إعلام بريطانية قدرت قيمتها بنحو 8.5 مليون جنيه إسترليني (11 مليون دولار).

وسينضم بيرجفال (18 عاما) إلى النادي الإنجليزي في أول يوليو تموز المقبل. وسبق أن تحدثت تقارير عن إمكانية انتقال بيرجفال الذي أتم عامه 18 أمس الجمعة إلى العملاق الإسباني برشلونة.

وقال بيرجفال “إنه فعلا فريف جيد يقوده مدرب كبير وبه تشكيلة شابة طموحة وتقدم أداء جيدا.”

وشارك بيرجفال في 25 مباراة مع يورجاردن خلال الموسم الماضي وبدأ مسيرته الدولية مع منتخب السويد في مواجهة إستونيا في يناير كانون الثاني المنصرم.

وتعاقد توتنهام مع المهاجم الألماني تيمو فيرنر على سبيل الإعارة ومع المدافع الروماني رادو دراجوسين خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة الشهر الماضي.

وسيلتقي توتنهام صاحب المركز الرابع بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز مع إيفرتون في ملعب الأخير في وقت لاحق اليوم السبت.