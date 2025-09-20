توتنهام يعدل تأخره بهدفين إلى تعادل 2-2 مع مضيفه برايتون

كافح توتنهام هوتسبير بعد تأخره بهدفين ليتعادل 2-2 مع مضيفه برايتون آند هوف ألبيون اليوم السبت بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إذ سجل يان بول فان هيكه هدفا في مرماه ليمنح الضيوف نقطة مستحقة.

حول فان هيكه تمريرة عرضية من محمد قدوس بالخطأ في شباكه في الدقيقة 82 من مباراة ممتعة على الساحل الجنوبي ليتقدم توتنهام إلى المركز الثاني في الدوري.

تقدم برايتون في هجمته الأولى عندما انطلق مهاجم جامبيا يانكوبا مينتيه للحاق بتمريرة جورجينيو روتر وراوغ الحارس جوليلمو فيكاريو ليسجل ببراعة.

وضاعف ياسين العياري تقدم برايتون في الدقيقة 31 بتسديدة قوية كان من الممكن أن يبعدها فيكاريو.

وقلص ريتشارليسون الفارق قبل الاستراحة بقليل وسيطر توتنهام على الشوط الثاني وكان البديل تشافي سيمونز نشيطا للغاية لكنهم احتاجوا إلى ضربة حظ ليعادلوا النتيجة.

ويملك توتنهام عشر نقاط من مبارياته الخمس الأولى بينما يحتل برايتون المركز الثالث عشر بخمس نقاط.