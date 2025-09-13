توتنهام يعمق جراح وست هام بفوزه 3-صفر وطرد سوتشيك

حقق توتنهام هوتسبير فوزا مستحقا 3-صفر على وست هام يونايتد ليترك صاحب الأرض في منطقة الهبوط بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت، إذ تلقى وست هام ضربة أخرى بطرد لاعب الوسط توماش سوتشيك بسبب تدخل خطير.

وافتتح كريستيان روميرو أهداف توتنهام بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية في الدقيقة 19، لكن الحكم جاريد جيليت ألغاه على الفور بداعي وجود دفعة أثناء بناء الهجمة وأكد حكم الفيديو المساعد صحة قراره.

بعدها تحولت منطقة جزاء وست هام إلى ما يشبه حلبة المصارعة مع كل ركلة ثابتة، وكان من الممكن أن تُحتسب ركلة جزاء بسهولة على أصحاب الأرض بسبب بعض الالتحامات المفرطة في ظل معاناتهم من محاولة مجاراة لاعبي توتنهام.

وتقدم الضيوف في الدقيقة 47، جاء ذلك كما كان متوقعا من ركلة ثابتة، عندما ظل السنغالي بابي ماتار سار بدون رقابة عند القائم البعيد، ليحول ضربة رأس قوية من ركلة ركنية نفذها تشافي سيمونز إلى الشباك.

وبعد ذلك، تلقى سوتشيك بطاقة حمراء مباشرة بسبب تدخله العنيف على جواو بالينيا في توقيت سيء أدت إلى تمزق جورب لاعب توتنهام لتتبدد أي فرصة للعودة للمباراة بطرده.

واحتسب الحكم ركلة حرة لتوتنهام أسفرت عن تمريرة طويلة من روميرو إلى لوكاس باريفال داخل منطقة الجزاء ليسجل منها هدفه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز بضربة رأس من فوق رأس حارس وست هام.

ثم مرر لاعب الوسط السويدي الكرة إلى ميكي فان دي فين ليضيف الهدف الثالث في الدقيقة 64.

وبعشرة لاعبين، عانى وست هام وتراجع للدفاع معظم الوقت المتبقي من المباراة ولم يشكل أي تهديد على مرمى توتنهام، ليتلقى هزيمته الثالثة في الدوري هذا الموسم.

وبهذا الفوز ارتقى توتنهام للمركز الثاني في الترتيب برصيد تسع نقاط بينما يحتل وست هام المركز 18 بثلاث نقاط من مبارياته الأربع الأولى.