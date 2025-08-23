السبت 29 صفر 1447 ﻫ - 23 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

توتنهام يهزم سيتي 2-صفر ويواصل انطلاقته القوية بقيادة فرانك

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 23 - أغسطس - 2025 5:09 مساءً
برينان جونسون لاعب توتنهام هوتسبير يحتفل بتسجيل الهدف الأول لفريقه ضد مانشستر سيتي. رويترز

برينان جونسون لاعب توتنهام هوتسبير يحتفل بتسجيل الهدف الأول لفريقه ضد مانشستر سيتي. رويترز

A A A
طباعة المقال

أهدى خطأ فادح ارتكبه جيمس ترافورد حارس مرمى مانشستر سيتي لاعب الوسط البرتغالي جواو بالينيا هدفاW وهز برينان جونسون الشباك في فوز توتنهام هوتسبير 2-صفر على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وواصل توتنهام على انطلاقته القوية بقيادة مدربه الجديد توماس فرانك بعدما استهل المسابقة بالفوز 3-صفر على بيرنلي الأسبوع الماضي.

وأهدر الفريقان فرصا قبل أن يسجل جونسون هدف التقدم في الدقيقة 35، مستغلا تمريرة من ريتشارليسون، ليسدد الكرة من وسط منطقة الجزاء إلى الزاوية العليا. أُلغي الهدف في البداية بداعي التسلل، لكن الحكم عدل عن قراره بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد.

وضاعف بالينيا تقدم الضيوف في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول عندما حاول ترافورد، الوافد الجديد، تمرير الكرة بطريقة غريبة. وانقض ريتشارليسون على الكرة ومررها إلى بالينيا الذي سددها ببراعة لتسكن الشباك.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

سباق دراجات نارية
ماركيز يهيمن على حلبة بالاتون بارك ويترك منافسيه خلفه
كأس العالم
ترامب يعلن من البيت الأبيض: موعد ومكان قرعة مونديال 2026
نادي تشيلسي
تشيلسي لا يعاني من أي مشكلة في غياب بالمر

الأكثر قراءة

رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع
احتضان وطني لسلام... وتوقيف إبن نائب سابق في "الحزب"
وزارة الشباب والرياضة
قرار حاسم.. هذه الرياضة ممنوعة في لبنان!
الشيخ بهاء رفيق الحريري
بهاء الحريري يشكر توم فليتشر على كلماته الصادقة.. ويطالب بتحرّك دولي عاجل