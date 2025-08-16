توتنهام يهيمن على بيرنلي ويحقق بداية قوية في الدوري الإنجليزي

بدأ توتنهام هوتسبير عصر المدرب توماس فرانك في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوز مقنع 3-صفر على ضيفه بيرنلي الصاعد حديثا اليوم السبت بفضل هدفين رائعين من المهاجم ريتشارليسون تضمنا ضربة بهلوانية رائعة.

افتتح البرازيلي التسجيل في الدقيقة العاشرة عندما حول عرضية الوافد الجديد محمد قدوس إلى داخل الشباك، ثم تعاون الثنائي مرة أخرى في الدقيقة 60 عندما سدد ريتشارليسون كرة في الوقت المناسب في الشباك ليعزز تقدم فريقه.

وبعدها ست دقائق، نجح برينان جونسون في إضافة الهدف الثالث من هجمة مرتدة بعدما استعاد ريتشارليسون الكرة في وسط الملعب، في الوقت الذي عانى فيه بيرنلي في التعامل مع ضغط توتنهام وكثافته الهجومية.

ولكن لم يكن الاستسلام سهلا من جانب الفريق الزائر، إذ تمكن من التقدم للأمام وإطلاق عدد كبير من التسديدات يقارب ما فعله توتنهام، لكن فريق المدرب سكوت باركر افتقر إلى الجودة في إنهاء الهجمات.