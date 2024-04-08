توخيل: بايرن سيعتمد على خبرته في دوري أبطال أوروبا أمام أرسنال

يعتقد توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ أن الخبرة الواسعة لفريقه في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يمكن أن تمنحه الأفضلية أمام أرسنال في دور الثمانية.

ويحل بايرن، الذي فاز بكأس أوروبا ست مرات، ضيفا على أرسنال في مباراة الذهاب غدا الثلاثاء. وكان أفضل أداء لأرسنال في أرفع مسابقة للأندية في ِأوروبا الوصول إلى النهائي في 2006.

ويصب التاريخ في صالح بايرن إذ يعد هذا اللقاء الخامس في دوري أبطال أوروبا في مراحل خروج المغلوب بين الفريقين. وتفوق الفريق الألماني في جميع المناسبات الأربع السابقة.

وقال توخيل للصحفيين اليوم الاثنين “لدينا خبرة أكبر في دوري أبطال أوروبا. الأمر مختلف في دوري أبطال أوروبا مقارنة بالدوري الإنجليزي الممتاز. نريد استغلال ذلك لصالحنا.

“نقدم مستويات كبيرة حتى الآن في دوري أبطال أوروبا. لقد حققنا الحد الأدنى من هدفنا”.

وأقر توخيل بأن المستوى العام لبايرن هذا الموسم يستحق الانتقادات عقب بعض العروض الباهتة. ويتأخر الفريق بفارق 16 نقطة عن باير ليفركوزن المتصدر في الدوري الألماني وخرج من كأس ألمانيا على يد ساربروكن المنتمي للدرجة الثالثة.

وأضاف “لقد تعرضنا لانتقادات مستحقة بعد أدائنا في الكأس والدوري. نتقبل ذلك. ثبات المستوى لم يكن على قدر الطموحات‭”‬.