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توخيل: بايرن يجب أن يشعر بالضغط ليتأهل لدور الثمانية على حساب لاتسيو

منذ 47 دقيقة
آخر تحديث: 4 - مارس - 2024 3:35 مساءً
توماس توخيل

توماس توخيل

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قال توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ الاثنين إن فريقه بحاجة للشعور بأنه تحت ضغط إذا أراد تقديم أداء رائع وتعويض خسارته 1-صفر في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام لاتسيو عندما يستضيف الفريق الإيطالي في الإياب غدا الثلاثاء 5\3\2024.

ولا يقدم النادي البافاري أفضل مستوياته، إذ حقق فوزا واحدا فقط في آخر خمس مباريات في كافة المسابقات، ومن المقرر أن يرحل توخيل عن منصبه في نهاية الموسم قبل عام من انتهاء عقده.

وتعثر الفريق بالتعادل 2-2 مع فرايبورج يوم الجمعة الماضي ليتأخر بفارق عشر نقاط عن باير ليفركوزن متصدر الدوري الألماني.

وقال توخيل في مؤتمر صحفي “أعتقد أن الوضع بالنسبة لنا واضح للغاية لكن من أجل تقديم أداء جيد يجب أن يكون هناك ضغط مؤكد.

“نتائجنا الأخيرة، بما في ذلك الخسارة في مباراة الذهاب في إيطاليا، تعني أن الأمر لن يكون سهلا للغاية غدا. الضغط ضروري. سيكون موجودا غدا”.

وأضاف المدرب الألماني “نحن بحاجة للفوز بهدفين على فريق إيطالي، فريق ماوريتسيو ساري. الأمر صعب حقا”.

ويواجه الفريق البافاري، الفائز بلقب الدوري الألماني في آخر 11 موسما وحصد آخر ألقابه في دوري أبطال أوروبا عام 2020، خطر الخروج من الموسم بدون ألقاب.

ويعني الفشل في التأهل لدور الثمانية من البطولة القارية غدا أيضا إمكانية رحيل توخيل قبل نهاية الموسم.\

    المصدر :
  • رويترز

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