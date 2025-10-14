توخيل يتطلع لاستغلال إمكانات راشفورد مع إنجلترا قبل تصفيات كأس العالم

أعرب مدرب منتخب إنجلترا، توماس توخيل، عن تفاؤله بإمكانات مهاجم المنتخب ماركوس راشفورد، مشيراً إلى أن اللاعب أظهر في التدريبات قدراته الكاملة ليصبح من بين أفضل لاعبي العالم، لكنه بحاجة لتحسين أرقامه في المباريات لتحقيق كامل إمكاناته.

وانتقل راشفورد (27 عاماً) إلى برشلونة على سبيل الإعارة في يوليو الماضي بعد ابتعاده عن تشكيلة مانشستر يونايتد تحت قيادة روبن أموريم، وبدأ بداية واعدة في إسبانيا بتسجيل ثلاثة أهداف وصناعة خمس تمريرات حاسمة في عشر مباريات.

وقال توخيل للصحفيين: “إمكانياته عالية جداً، وربما أعلى من الآخرين. لكن الإمكانات وحدها لا تكفي في الرياضات عالية المستوى، يجب أن تصل إلى أفضل مستوياتك الشخصية باستمرار… إنه لاعب رائع وسريع وقوي في ضربات الرأس، لكن أرقامه لا تعكس إمكاناته الكاملة، وعليه العمل بجدية على المشاركة في تسجيل الأهداف.”

ويلتقي منتخب إنجلترا، متصدر المجموعة 11، مع لاتفيا في ريجا اليوم الثلاثاء ضمن تصفيات كأس العالم، حيث سيضمن الفوز مكانه في النهائيات المقررة العام المقبل في أمريكا الشمالية.