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تورينو الإيطالي يعين فانولي مدرباً للفريق بعقد لمدة عامين

منذ 31 دقيقة
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أعلن نادي تورينو المنتمي لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أنه عيّن باولو فانولي، مدرب فينيتسيا، مدربا جديدا للفريق خلفا لإيفان يوريتش.

ووقع المدرب البالغ من العمر 51 عاما عقدا لمدة عامين ليحل محل يوريتش الذي أعلن في مايو آيار الماضي أنه سيترك النادي بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم المنقضي.

وقاد فانولي فريق فينيتسيا للعودة إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي هذا الموسم بعد غياب دام لعامين، إذ ضمن الصعود من دوري الدرجة الثانية عبر خوض ملحق.

وأنهى تورينو موسم الدوري الإيطالي في المركز التاسع، وخسر بفارق ضئيل فرصة اللعب في أوروبا.

    المصدر :
  • رويترز

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