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توقعات "أوبتا" تكشف عن الفائز المرتقب بلقب دوري أبطال أوروبا!

منذ دقيقة واحدة
كأس دوري أبطال أوروبا

كأس دوري أبطال أوروبا

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كشف الكمبيوتر العملاق لشركة “أوبتا” Opta للإحصاءات الرياضية، التي يقع مقرها في لندن، عن قائمة بالفرق المتوقع تتويجها بلقب دوري أبطال أوروبا 2023-2024، بنسب متفاوتة.

وبحسب “كومبيوتر أوبتا” لإحصائيات كرة القدم، فإن مانشستر سيتي سيحتفظ بلقب دوري أبطال أوروبا بنسبة 33.27%، متفوقا على باقي فرق البطولة الأعرق على مستوى القارة العجوز.

ووفقاً لتوقعات “أوبتا”، فإن أن “ريال مدريد الإسباني البطل التاريخي للمسابقة، هو ثاني الفرق التي يمكنها التتويج باللقب بنسبة 19.61%، متفوقا على الإنتر وصيف النسخة الماضيةـ والذي بلغت نسبته 11.48%”.

فيما حل باريس سان جيرمان الفرنسي ثالثاً بنسبة 9.35%.

وسيكون أمام أرسنال الإنجليزي فرصة لحصد اللقب، وفقا لما ذكرته الشبكة العالمية، بنسبة 7.85%.

وجاءت أندية بايرن ميونخ بطل ألمانيا التاريخي ثم برشلونة الإسباني وبروسيا دورتموند الألماني وبعدهم أتلتيكو مدريد وآيندهوفن الهولندي بنسب أقل، في المراكز من 6 إلى 10 على الترتيب.

الفرق الأقرب لحصد دوري أبطال أوروبا 2024:
مانشستر سيتي: 33.27%.
ريال مدريد: 19.61%.
إنتر ميلان: 11.48%.
باريس سان جيرمان: 9.35%.
أرسنال: 7.85%.

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