توقعات "أوبتا" تكشف عن الفائز المرتقب بلقب دوري أبطال أوروبا!

كشف الكمبيوتر العملاق لشركة “أوبتا” Opta للإحصاءات الرياضية، التي يقع مقرها في لندن، عن قائمة بالفرق المتوقع تتويجها بلقب دوري أبطال أوروبا 2023-2024، بنسب متفاوتة.

وبحسب “كومبيوتر أوبتا” لإحصائيات كرة القدم، فإن مانشستر سيتي سيحتفظ بلقب دوري أبطال أوروبا بنسبة 33.27%، متفوقا على باقي فرق البطولة الأعرق على مستوى القارة العجوز.

ووفقاً لتوقعات “أوبتا”، فإن أن “ريال مدريد الإسباني البطل التاريخي للمسابقة، هو ثاني الفرق التي يمكنها التتويج باللقب بنسبة 19.61%، متفوقا على الإنتر وصيف النسخة الماضيةـ والذي بلغت نسبته 11.48%”.

فيما حل باريس سان جيرمان الفرنسي ثالثاً بنسبة 9.35%.

وسيكون أمام أرسنال الإنجليزي فرصة لحصد اللقب، وفقا لما ذكرته الشبكة العالمية، بنسبة 7.85%.

وجاءت أندية بايرن ميونخ بطل ألمانيا التاريخي ثم برشلونة الإسباني وبروسيا دورتموند الألماني وبعدهم أتلتيكو مدريد وآيندهوفن الهولندي بنسب أقل، في المراكز من 6 إلى 10 على الترتيب.

الفرق الأقرب لحصد دوري أبطال أوروبا 2024:

مانشستر سيتي: 33.27%.

ريال مدريد: 19.61%.

إنتر ميلان: 11.48%.

باريس سان جيرمان: 9.35%.

أرسنال: 7.85%.