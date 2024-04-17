توقعات بحصول فرنسا على حصيلة كبيرة من الميداليات في أولمبياد باريس

وفقا لتقديرات شركة نيلسن جريسنوت للإحصاءات، من المتوقع أن تضاعف فرنسا عدد الميداليات الذهبية التي تحققها في أولمبياد باريس 2024 بنحو ثلاث مرات مقارنة بألعاب طوكيو 2020، حيث فازت بعشر ميداليات، مع زيادة كبيرة في إجمالي عدد الميداليات المحصلة.

ومن المتوقع أن تحقق فرنسا 28 ذهبية و19 فضية وثماني برونزيات.

وقالت شركة جريسنوت إنه من المتوقع أن تتصدر الولايات المتحدة جدول الميداليات مرة أخرى بحصولها على 123 ميدالية، أي أكثر بعشر ميداليات عما فازت به في طوكيو. وستبقى ألعاب القوى والسباحة من العوامل البارزة وراء هذا النجاح.

ومن المتوقع أن تظل الصين، العملاق الآسيوي، في المركز الثاني بحصولها على 89 ميدالية وستتنافس بشكل وثيق مع الولايات المتحدة على أكبر عدد من الميداليات الذهبية.

وتحتل بريطانيا المركز الثالث في التوقعات برصيد 66 ميدالية أي أكثر بميداليتين عن رصيدها في طوكيو.

ومن المتوقع أن تحقق أستراليا أفضل أداء لها منذ أولمبياد أثينا 2004 مع 50 ميدالية، وتأتي المكاسب من فريق السباحة.

ولم تكن روسيا، التي احتلت المركز الخامس في طوكيو، ضمن المراكز العشرة الأولى والتي ضمت أيضا اليابان في المركز السادس تليها إيطاليا وهولندا وألمانيا وكوريا الجنوبية.

وتدهورت العلاقات بين روسيا واللجنة الأولمبية الدولية في الفترة التي سبقت دورة ألعاب باريس التي تبدأ في 26 يوليو تموز إذ يشارك رياضيو روسيا وروسيا البيضاء كمحايدين دون أعلامهم والنشيد الوطني وسيتم استبعادهم من العرض الافتتاحي بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقالت جريسنوت التي أصدرت توقعاتها النهائية لجدول الميداليات الافتراضي اليوم الأربعاء “لقد غاب جميع الرياضيين من روسيا وروسيا البيضاء تقريبا عن المسابقات الدولية منذ فبراير 2022.

“أي رياضي يشارك في باريس 2024 دون نتائج عن هذه الفترة لا يمكن التنبؤ به بدقة”.