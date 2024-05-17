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توقيع مذكرة تفاهم في روما لاستضافة دورة الألعاب الأوروبية 2027 في إسطنبول

منذ ساعة واحدة
توقيع مذكرة استضافة إسطنبول لدورة الألعاب الأوروبية 2027

توقيع مذكرة استضافة إسطنبول لدورة الألعاب الأوروبية 2027

الأناضول
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احتضنت العاصمة الإيطالية روما، أمس الخميس، مراسم توقيع مذكرة تفاهم تتعلق باستضافة مدينة إسطنبول التركية لدورة الألعاب الأوروبية لعام 2027.

وحضر مراسم التوقيع من الجانب التركي رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو، وعلي كيراميتشي أوغلو نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية.

وفي كلمة خلال الحفل، دعا إمام أوغلو جميع الرياضيين الأوروبيين للمشاركة في دورة الألعاب الأوروبية 2027 التي ستقام في إسطنبول.

وتابع: “عندما تأتون إلى إسطنبول، لن تمارسوا رياضاتكم فحسب، بل ستتاح لكم فرصة عيش أفضل أيام حياتكم في مدينة مليئة بالإثارة”.

وأردف: “نعمل على استضافة واحدة من أهم الفعاليات الرياضية في إسطنبول التي تعد من أقدم مدن العالم والتي كانت عاصمة لثلاث إمبراطوريات ولها عمق تاريخي يمتد إلى 8500 عام”.

    المصدر :
  • وكالات

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