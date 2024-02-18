توماس توخيل: بايرن يعول على كين في تصحيح المسار

هاري كين يتحسر بعد انتهاء مباراة بايرن ميونخ أمام لاتسيو في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم 14 فبراير شباط 2024. تصوير: ألبرتو لينجريا - رويترز.

اعتبر توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ قبل مواجهة بوخوم في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم الأحد أن مهاجمه هاري كين غير سعيد “بما يقوم به” في المباريات مؤخرا لكن بطل ألمانيا يعتمد عليه في تصحيح مساره في الموسم الحالي.

وخسر بايرن محليا 3-صفر في ملعب باير ليفركوزن مطلع الأسبوع الماضي كما هزم 1-صفر أمام لاتسيو الإيطالي في ذهاب دور 16 بدوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي.

ولم يهز كين، الذي أحرز لفريقه 28 هدفا في 29 مباراة في جميع المنافسات هذا الموسم، شباك الخصوم في الهزيمتين وقال المدرب توخيل إن الاتصال بين كين وزملائه في الفريق مقطوع على ما يبدو.

وقال توخيل للصحفيين: “هاري… يعرف بالفعل ما يقوم به. وبالطبع هو غير سعيد بالطريقة التي يؤدي بها في المباريات حاليا. ونحن غير راضين بما يقوم به أو لا يقوم به في المباريات.”

وأضاف المدرب المخضرم: “نادرا جدا أو ربما لم يسبق لي مطلقا رؤية هذا الفارق في الأداء بين التدريب والمباريات.. أسلوبه في التهديف وأسلوبه في قيادة الفريق وأسلوب فريقه في تحقيق الفوز. غير معقول. هذا مستوى عالمي بالتأكيد.

“وبعد ذلك كيف نجده في المباريات؟…

“لكنه هو الشخص الذي يتصرف كقائد للفريق؟. ولهذا السبب فإن كل شيء على ما يرام بالنسبة لهاري. بوسعه التعامل مع الموقف بسهولة.”

ويتخلف بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني في آخر 11 موسما بفارق ثماني نقاط خلف المتصدر ليفركوزن لكنه لعب مباراة أقل.

وسيلتقي النادي البافاري مع لاتسيو في إياب دور 16 بدوري أبطال أوربا في الخامس من مارس آذار المقبل.