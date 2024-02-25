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توماس توخيل: لقد حزمت أمتعتي

منذ ساعة واحدة
توماس توخيل

توماس توخيل

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قال توماس توخل، أمس السبت 24 فبراير/شباط، مازحاً عقب فوز فريقه بايرن ميونيخ على ضيفه لايبزيغ 2-1، في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم “لقد حزمت أمتعتي”، في إشارة إلى متابعته المباراة جالساً على حقيبة في دكة البدلاء وهو الذي أعلن النادي البافاري رحيله في نهاية الموسم.

وقام توخل بسحب صندوق فضّي خاص بمعدات النادي على دكة البدلاء عقب نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي وجلس عليه لمتابعة اللقاء بدلاً من الكرسي المخصّص على الدكة.

وقال توخل مازحاً في معرض ردّه عقب المباراة عن سبب جلوسه على الصندوق لأول مرة على ما يبدو: “لقد أحضرتها خصيصا من المنزل. إنها حقيبة من الألومنيوم، وكل أغراضي بداخلها، وهي معبأة بالفعل”.

وأعلن بايرن، الأربعاء، أن توخل الذي كان لديه عقد حتى عام 2025، سيترك النادي في الصيف “باتفاق متبادل” مع بطل ألمانيا الذي يتخلف بفارق 8 نقاط عن باير ليفركوزن المتصدر.

واعترف توخل بعد المباراة بأنه كان سيبقى في العاصمة البافارية بعد الصيف إذا كان القرار بيده.

كما يواجه بايرن خطر الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا بعد خسارته مباراة الذهاب أمام لاتسيو 1-0 في روما.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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