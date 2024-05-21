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توماس توخيل يتخذ قراراً بشأن مستقبله في الدوري الإنكليزي

منذ 38 دقيقة
توماس توخيل

توماس توخيل

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في خبر مفاجئ، أعلن المدرب الألماني توماس توخيل رحيله عن نادي بايرن ميونيخ قبل عدة أيام، بعد فشل المفاوضات بينه وبين إدارة النادي في التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد عقده. وتثير هذه الخطوة تساؤلات حول وجهة توخيل المقبلة في عالم كرة القدم، خاصةً مع وجود اهتمام من بعض أندية الدوري الإنجليزي.

وأشارت شبكة “سكاي سبورت” ألمانيا إلى أن توخيل اتخذ قراراً، إما بأخذ قسط من الراحة الموسم المقبل أو الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشارت إلى وجهتين محتملتين للمدرب الألماني، هما مانشستر يونايتد أو تشيلسي.

ولفتت إلى أن عقد توخيل مستمر حتى 30 يونيو 2025، مستدركة أنه يستطيع التعاقد مع نادٍ من دون دفع تعويض لبايرن، بحسب اتفاق بين الطرفين لدى إعلان رحيله، في فبراير الماضي.

    المصدر :
  • وكالات

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