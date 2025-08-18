تومسون لن ينافس لايلز في سباق 100 متر بلقاء لوزان.. والسبب؟

لن يشارك العداء الجاميكي كيشان تومسون، الحائز على الميدالية الفضية الأولمبية، في سباق 100 متر في لقاء لوزان ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى بعد غد الأربعاء فيما ذكرت تقارير إعلامية أن الغياب يأتي بسبب إصابة في قصبة الساق.

وفاز تومسون بالمواجهة الثانية التي طال انتظارها أمام نواه لايلز في لقاء الدوري الماسي في سيليزيا يوم السبت الماضي، بعد أن تغلب الأمريكي على تومسون بفارق خمسة آلاف جزء من الثانية في نهائي أولمبياد العام الماضي، ولن يتكرر هذا الصدام مجددا في سويسرا.

وكان سباق السبت أول لقاء يجمعهما منذ نهائي باريس، إذ تأخر انطلاق موسم لايلز بسبب إصابة في الكاحل. وحسم تومسون المركز الأول مسجلا زمنا قدره 9.87 ثانية، وهو أفضل زمن له هذا الموسم، فيما حل الأمريكي ثانيا بزمن قدره 9.90 ثانية.

ومن غير المرجح عودة تومسون للمنافسات قبل بطولة العالم التي تقام في طوكيو الشهر المقبل. وهو حاليا المرشح الأبرز للفوز بعد تسجيله 9.75 ثانية في البطولة الوطنية بجاميكا في يونيو حزيران الماضي.

ويواجه لايلز منافسا آخر من جاميكا في لوزان، إذ سيصطدم بأوبليك سيفيل الذي تغلب عليه عندما شارك العداء الأمريكي في أول سباق 100 متر له هذا الموسم في لقاء الدوري الماسي في لندن في يوليو تموز الماضي.

وستغيب بطلة العالم الجاميكية شيريكا جاكسون عن سباق 200 متر للسيدات في لوزان.

وكانت جاكسون سجلت أفضل زمن لها هذا الموسم في سيليزيا يوم السبت الماضي والذي بلغ 22.17 ثانية لتفوز بسباق 200 متر.