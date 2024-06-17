تومسون يصعق رونه في الدور الأول ببطولة كوينز للتنس

تعرّض الدنمركي هولجر رونه لهزيمة مفاجئة 4-6 و7-6 و6-3 أمام الأسترالي جوردان تومسون في الدور الأول ببطولة كوينز للتنس المقامة بلندن اليوم الاثنين استعدادا لبطولة ويمبلدون ثالث البطولات الأربع الكبرى.

وفاز رونه (21 عاما) بالمجموعة الأولى بعدما كان اللاعبان متعادلين 4-4، لكن تومسون رفع مستواه ليدرك التعادل بفوزه بشوط فاصل محتدم بالمجموعة الثانية ليدفع بالمباراة إلى مجموعة حاسمة.

وتقدم تومسون، المصنف 43 عالميا، 3-صفر في المجموعة الثالثة ومضى في طريقه للفوز على رونه المصنف 15 عالميا، محققا أول انتصار بعد خمس هزائم متتالية.

وكان رونه، الذي وصل لدور الثمانية ببطولة ويمبلدون العام الماضي، قد خرج من الدور الثاني ببطولة أستراليا المفتوحة في يناير كانون الثاني الماضي وودع بطولة فرنسا المفتوحة من الدور الرابع هذا الشهر.

وتقام بطولة ويمبلدون بين الأول و14 من يوليو تموز المقبل.