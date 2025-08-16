تومسون يهزم لايلز في سباق 100 متر بلقاء سيليزيا للدوري الماسي

فاز العداء الجاميكي كيشان تومسون بسباق 100 متر متفوقا على البطل الأولمبي نواه لايلز في لقاء سيليزيا ضمن سلسلة الدوري الماسي لألعاب القوى اليوم السبت، قبل بطولة العالم التي تقام الشهر المقبل.

وتنافس المتسابقان للمرة الأولى منذ نهائي أولمبياد باريس 2024 الذي لا يُنسى، عندما فاز الأمريكي على تومسون بفارق خمسة أجزاء من الألف من الثانية.

كما شارك في السباق المرتقب كيني بيدناريك، الذي دخل في مشادة مع لايلز في بطولة الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر، عندما أدار لايلز رأسه لينظر إلى بيدناريك أثناء عبورهما خط النهاية.

ودفع بيدناريك مواطنه في ظهره قبل أن يتبادلا ما بدا وكأنها كلمات حادة.

وسجل المتسابق الجاميكي زمنا قدره 9.87 ثانية، متفوقا على لايلز (9.90 ثانية)، وهو أفضل زمن له هذا الموسم، بينما حل بيدناريك في المركز الثالث.