تومي بول يخطف بطاقة التأهل لنهائي كوينز بفوزه على سيباستيان كوردا

فاز الأمريكي تومي بول المصنف الخامس على مواطنه سيباستيان كوردا 6-4 و7-6 في الدور قبل النهائي لبطولة كوينز للتنس اليوم السبت ليضرب موعدا مع الإيطالي لورينتسو موسيتي في مباراة حسم اللقب غدا الأحد.

وأصبح بول أول أمريكي يتأهل لنهائي بطولة كوينز منذ النهائي الأمريكي الخالص في 2010 حين تغلب سام كويري على ماردي فيش ليرفع الكأس.

ووصل بول (27 عاما)، والذي كان اللاعب الوحيد المصنف في الدور قبل النهائي، إلى نهائي بطولة من فئة 500 نقطة للمرة الثانية في مسيرته.

وسيواجه موسيتي في النهائي بعد أن تغلب اللاعب الإيطالي على الأسترالي جوردان تومسون 6-3 و3-6 و6-3 في وقت سابق اليوم السبت.

وقال موسيتي “كانت واحدة من أصعب المباريات هذا الأسبوع”. وأضاف “قدم جوردان مباراة رائعة خاصة في المجموعتين الثانية والثالثة. كانت مباراة صعبة جدا. أنا فخور بإنجازي. أعشق هذه الرياضة”.

بلغ موسيتي نهائي بطولة مقامة على الملاعب العشبية للمرة الأولى في مسيرته ببطولات اتحاد المحترفين ليكمل مجموعة نهائيات وصلها على أنواع الملاعب الثلاثة.

وانضم إلى ماتيو بريتيني وأندرياس سيبي ولورينتسو سونيجو باعتبارهم الإيطاليين الوحيدين الذين وصلوا إلى نهائيات بطولات تابعة لاتحاد المحترفين على الملاعب الرملية والعشبية والصلبة.

كما حقق يانيك سينر هذا الإنجاز في بطولة هاله في وقت سابق اليوم السبت بفوزه على الصيني تشانغ تشي تشن ليتأهل إلى أول نهائي على الملاعب العشبية في مسيرته.