تونس المتأهلة لكأس العالم 2026 تختتم مشوار التصفيات بفوز كبير على ناميبيا

اختتمت تونس المتأهلة بالفعل لكأس العالم 2026 لكرة القدم مشوارها في التصفيات الأفريقية بالفوز بثلاثة أهداف دون رد على ضيفتها ناميبيا في الجولة العاشرة والأخيرة اليوم الاثنين.

وضمنت تونس، التي تأهلت لكأس العالم للمرة السابعة في تاريخها، الصعود للنهائيات المقررة في أمريكا الشمالية الصيف المقبل قبل جولتين من نهاية التصفيات. ولم تستقبل تونس أي هدف خلال مشوار التصفيات.

ورفعت تونس، التي تجنبت الخسارة في كامل مباريات التصفيات، رصيدها إلى 28 نقطة من عشر مباريات في المجموعة الثامنة.

وضع علي العابدي تونس في المقدمة في الدقيقة 28 من ركلة جزاء قبل أن يضاعف حنبعل المجبري النتيجة في الدقيقة 55 بتسديدة قوية من ركلة حرة من خارج المنطقة.

وجعل فرجاني ساسي النتيجة 3-صفر في الدقيقة 64 بعد تمريرة عرضية سددها أرضية قوية من داخل المنطقة في الشباك.

وفرض منتخب “نسور قرطاج” هيمنته على كامل فترات المباراة وكان قريبا من هز شباك المنتخب الناميبي في أكثر من مناسبة.

في المقابل اكتفى لاعبو ناميبيا ببعض المحاولات الفردية من جانب بيتر شالوليلي لم تسجل أي خطر على مرمى أيمن دحمان حارس تونس.

وألغى حكم المباراة هدفا لمنتخب ناميبيا سجله شالوليلي في الدقيقة الثامنة بسبب وجود لمسة يد قبل أن يلغي هدفا آخر بعدها بدقيقة لإلياس سعد من جانب المنتخب التونسي لوجود مخالفة على حارس ناميبيا.