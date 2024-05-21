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توني كروس يعلن اعتزاله كرة القدم بعد بطولة أوروبا 2024

منذ 11 دقيقة
توني كروس

توني كروس

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أعلن توني كروس لاعب وسط ريال مدريد اليوم الثلاثاء أنه سيعتزل بعد بطولة أوروبا لكرة القدم 2024. وأضاف أن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بروسيا دورتموند سيكون آخر مباراة له مع النادي الإسباني.

وقال كروس في بيان عبر حسابه على تطبيق إنستجرام “مسيرتي كلاعب كرة قدم حالي ستنتهي هذا الصيف بعد بطولة أوروبا. كما قلت دائما: ريال مدريد سيكون فريقي الأخير”.

وكتب أيضاً “في الوقت نفسه فإن هذا القرار يعني أن مسيرتي كلاعب كرة قدم ستنتهي هذا الصيف بعد بطولة اليورو. كما قلت دائمًا: ريال مدريد هو فريقي الأخير وسيظل كذلك. أنا سعيد وفخور، لأنني وجدت في ذهني التوقيت المناسب لقراري، وأنني أستطيع اختياره بنفسي”. وختم بالقول: “كان طموحي دائمًا هو إنهاء مسيرتي في القمة، ومعا نحو الـ 15 هلا مدريد”.

من جانبه، صرح رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، أن توني كروس هو أحد اللاعبين العظماء في تاريخ ريال مدريد وأن هذا النادي كان وسيظل دائمًا منزله، ويتمنى ريال مدريد له ولعائلته كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من حياته

    المصدر :
  • رويترز

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