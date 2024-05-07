تياغو سيلفا يعود إلى فلومينينسي في الصيف

أعلن نادي فلومينينسي البرازيلي اليوم أن تياجو سيلفا، مدافع فريق تشيلسي، سيعود إلى صفوف النادي الذي يعتبر مسقط رأسه في فصل الصيف.

وبدأ سيلفا، الذي أعلن الشهر الماضي أنه سيغادر تشيلسي بعد أربع سنوات في النادي، مسيرته مع الناشئين في فلومينينسي الذي يتخذ من ريو دي جانيرو مقرا له في عام 1998،‭ ‬وعاد إلى الفريق البرازيلي لفترة أخرى استمرت ثلاث سنوات قبل الانضمام إلى ميلان في 2009.

وقال سيلفا في منشور على موقع إنستجرام “سأعود إلى بيتي”.

وخاض سيلفا (39 عاما) 113 مباراة دولية مع منتخب البرازيل وكان ضمن فريق باريس سان جيرمان الذي توج بالدوري الفرنسي سبع مرات قبل أن ينضم إلى تشيلسي ليحقق لقب دوري أبطال أوروبا في موسمه الأول.

وقال فلومينينسي في بيان “سيصل اللاعب إلى ريو دي جانيرو للانضمام إلى الفريق الذي يقوده المدرب فرناندو دينيز في غضون شهر تقريبا”.