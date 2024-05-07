الثلاثاء 28 شوال 1445 ﻫ - 7 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تياغو سيلفا يعود إلى فلومينينسي في الصيف

منذ 37 دقيقة
آخر تحديث: 7 - مايو - 2024 6:57 مساءً
المدافع البرازيلي تياجو سيلفا

المدافع البرازيلي تياجو سيلفا

A A A
طباعة المقال

أعلن نادي فلومينينسي البرازيلي اليوم أن تياجو سيلفا، مدافع فريق تشيلسي، سيعود إلى صفوف النادي الذي يعتبر مسقط رأسه في فصل الصيف.

وبدأ سيلفا، الذي أعلن الشهر الماضي أنه سيغادر تشيلسي بعد أربع سنوات في النادي، مسيرته مع الناشئين في فلومينينسي الذي يتخذ من ريو دي جانيرو مقرا له في عام 1998،‭ ‬وعاد إلى الفريق البرازيلي لفترة أخرى استمرت ثلاث سنوات قبل الانضمام إلى ميلان في 2009.

وقال سيلفا في منشور على موقع إنستجرام “سأعود إلى بيتي”.

وخاض سيلفا (39 عاما) 113 مباراة دولية مع منتخب البرازيل وكان ضمن فريق باريس سان جيرمان الذي توج بالدوري الفرنسي سبع مرات قبل أن ينضم إلى تشيلسي ليحقق لقب دوري أبطال أوروبا في موسمه الأول.

وقال فلومينينسي في بيان “سيصل اللاعب إلى ريو دي جانيرو للانضمام إلى الفريق الذي يقوده المدرب فرناندو دينيز في غضون شهر تقريبا”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

سباق فرنسا للدراجات
ميلان يتغلب على جروفز ويفوز بالمرحلة الرابعة من سباق إيطاليا للدراجات
أسطورة كرة القدم الأرجنتينية الراحل دييجو مارادونا
حصل عليها مارادونا.. عرض أول كرة ذهبية للبيع بمزاد علني
بتسجيله 43 نقطة.. برونسون يقود نيويورك نيكس للفوز في المباراة الأولى ضد إنديانا بيسرز

الأكثر قراءة

عناصر من قوى الأمن
تطور هام بفضيحة التيك توك.. تعميم صورة مشتبه به رئيسي في الشبكة الإجرامية
الخسائر تتجاوز الــ600 ألف دولار.. وسيم ضاهر: عدوان إرهابي بامتياز
تعافي انتاج الصين من الذهب
"يشترونه وكأن نهاية العالم غدا".. ماذا يفعل الصينيون بأسعار الذهب في العالم؟