تيتيباس المصنف التاسع يبلغ الدور الثالث في رولان جاروس بالفوز على ألتماير

نجا ستيفانوس تيتيباس الوصيف السابق للبطولة من تراجع مستواه في منتصف المباراة قبل أن يفوز 6-3 و6-2 و6-7 و6-4 على الألماني دانييل ألتماير ليحجز مكانه في الدور الثالث لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس اليوم الأربعاء.

وبدا أن اللاعب اليوناني المصنف التاسع، الفائز ببطولة مونت كارلو الشهر الماضي، في طريقه لتحقيق فوز سهل على الملاعب الرملية المفضلة له بعد أن حسم أول مجموعتين في أقل من ساعة.

وتغلب تيتيباس، الذي بلغ نهائي البطولة عام 2021، على منافسه المصنف 83 بضرباته الأمامية القوية قبل أن يعزز ألتماير أسلوبه ويصبح أكثر شراسة.

ورفض اللاعب الألماني، الذي فاز في مباراة من خمس مجموعات لعبور الدور الأول، الاستسلام في المجموعة الثلاثة وسيطر على الشوط الفاصل لتصبح النتيجة 2-1.

وكسر ألتماير إرسال تيتيباس لأول مرة ليتقدم 4-3 في المجموعة الرابعة وأحكم قبضته قبل أن ينتفض اللاعب اليوناني سريعا ويرد كسر إرسال منافسه ويحسم المباراة بعد ذلك بقليل بكسر جديد لإرسال منافسه.