الأربعاء 21 ذو القعدة 1445 ﻫ - 29 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تيتيباس المصنف التاسع يبلغ الدور الثالث في رولان جاروس بالفوز على ألتماير

منذ 8 دقائق
ستيفانوس تيتيباس

ستيفانوس تيتيباس

A A A
طباعة المقال

 نجا ستيفانوس تيتيباس الوصيف السابق للبطولة من تراجع مستواه في منتصف المباراة قبل أن يفوز 6-3 و6-2 و6-7 و6-4 على الألماني دانييل ألتماير ليحجز مكانه في الدور الثالث لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس اليوم الأربعاء.

وبدا أن اللاعب اليوناني المصنف التاسع، الفائز ببطولة مونت كارلو الشهر الماضي، في طريقه لتحقيق فوز سهل على الملاعب الرملية المفضلة له بعد أن حسم أول مجموعتين في أقل من ساعة.

وتغلب تيتيباس، الذي بلغ نهائي البطولة عام 2021، على منافسه المصنف 83 بضرباته الأمامية القوية قبل أن يعزز ألتماير أسلوبه ويصبح أكثر شراسة.

ورفض اللاعب الألماني، الذي فاز في مباراة من خمس مجموعات لعبور الدور الأول، الاستسلام في المجموعة الثلاثة وسيطر على الشوط الفاصل لتصبح النتيجة 2-1.

وكسر ألتماير إرسال تيتيباس لأول مرة ليتقدم 4-3 في المجموعة الرابعة وأحكم قبضته قبل أن ينتفض اللاعب اليوناني سريعا ويرد كسر إرسال منافسه ويحسم المباراة بعد ذلك بقليل بكسر جديد لإرسال منافسه.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

دراجة نارية من هوندا
إلغاء سباق جائزة الهند الكبرى للدراجات النارية وسيعود للجدول أوائل 2025
إريك لاميلا
"لاميلا" يغادر إشبيلية بعد ثلاث سنوات في النادي الإسباني
جود بيلينغهام
اختيار بيلينغهام أفضل لاعب في دوري الدرجة الأولى الإسباني هذا الموسم

الأكثر قراءة

مطار بن غوريون
غزة تحت النار
دولة أوروبية يسارع الإسرائيليون لنيل جنسيتها بشكل كبير.. ما هي؟
احتراق دراجات نارية على طريق المطار
فيديو لدراجات نارية محترقة.. ماذا يحدث على طريق المطار؟
جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية
صفقة حزب الله وإسرائيل.. صحيفة أمريكية تكشف الموعد وتفاصيل هامة!