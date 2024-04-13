تيتيباس يتغلب على سينر ويصعد إلى نهائي بطولة مونت كارلو للتنس

حقق ستيفانوس تيتيباس، بطل البطولة مرتين، فوزًا مفاجئًا على اللاعب المصنف الثاني يانيك سينر بنتيجة 6-4 و3-6 و6-4 ليتأهل إلى نهائي بطولة مونت كارلو للتنس للأساتذة اليوم السبت 13 نيسان/أبريل 2024.

وحافظ اللاعب اليوناني (25 عاما)، الفائز باللقب عامي 2021 و2022، على هدوء أعصابه بعد أداء رائع في المجموعة الأولى ليمنع سينر من العودة بقوة بعد انتفاضة اللاعب الإيطالي وتقدمه 3-صفر في المجموعة الثانية.

وواصل سينر بناء الزخم بعد التعادل في المجموعات ليتقدم 4-3 في المجموعة الفاصلة قبل أن تجبره إصابة في ساقه اليمنى على الحصول على وقت مستقطع للعلاج.

واستكمل سينر (22 عاما) المباراة لكنه لم يصمد أمام تيتيباس الذي أعاد تأكيد جدارته ليفوز بثلاث مباريات متتالية ويحسم انتصاره.

وقال تيتيباس بعد المباراة “جاءت المباراة رفيعة المستوى وأثبتت قدرتي على الأداء في مثل هذا المستوى.

“إنه أحد أقوى المنافسين الذين واجهتهم حتى الآن.. لإيجاد طريقة عندما لم يكن هناك الكثير، أنا فخور للغاية بذلك”.