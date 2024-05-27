تيتيباس يتقدم بسهولة للدور الثاني ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس

فاز اليوناني ستيفانوس تيتيباس 7-6 و6-4 و6-1 على المجري مارتون فوتشوفيتش في مستهل مشواره ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس اليوم الاثنين.

واستعرض تيتيباس، المصنف التاسع في البطولة والفائز بلقب مونت كارلو هذا الموسم، قدراته في مواجهة فوتشوفيتش ليضرب موعدا في الدور الثاني مع الألماني دانيال ألتماير.

وواجه تيتيباس مقاومة في المجموعتين الأوليين، لكنه حسم المباراة بعدما هيمن على المجموعة الثالثة.

وفاز اللاعب البالغ عمره 25 عاما، وصيف بطل فرنسا المفتوحة 2021، بالمباراة التي أقيمت تحت السقف المغلق بعدما رد فوتشوفيتش الإرسال خارج الملعب.