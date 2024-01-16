تيتيباس يتوق لهدوء ويمبلدون بعد مباراة صاخبة بالزوجي في أستراليا المفتوحة

يتوق اليوناني ستيفانوس تيتيباس للهدوء الذي تتسم به بطولة ويمبلدون للتنس بعد خوض مباراة الزوجي مع شقيقه بيتروس في ملعب صاخب في بطولة أستراليا المفتوحة الثلاثاء.

وفي تقليد جديد لأماكن الاحتفالات التي أصبحت شائعة في بعض بطولات الجولف، يوجد حاليا مكان في ملعب رقم 6 في ملبورن بارك تصدر منه الموسيقى والأغاني المصاحبة للمباريات.

وفاز تيتيباس بمباراته الافتتاحية في منافسات الفردي في ملعب رود ليفر الذي يتوافق أكثر مع التقاليد الهادئة المعتادة أمس الاثنين 15\1\2024، لكنه كان أقل حظا في مباراة الزوجي وخسر مع بيتروس 7-5 و7-5 أمام دانييل ألتماير وميجل أنخيل رييس باريلا.

ورغم أن الشقيقين اعترفا بأن الأجواء كانت مصدر إلهاء، ووصفها بيتروس بأنها “فكرة شديدة الغرابة” لكن لم يحمل أي منهما هذه الأجواء مسؤولية أدائهما السيء.

وقال ستيفانوس إنه يتفهم الرغبة الدائمة في تطوير التنس باعتباره رياضة ترفيهية، لكنه أشار إلى أن أي تحركات للسماح للجماهير بالتجول وإحداث صخب كيفما يحلو لهم مثل الألعاب الرياضية الأخرى يحتاج إلى دراسة جادة.

وأوضح “لن تدرك ما أعنيه إلا إذا كنت تلعب التنس، عندما تحاول الدخول في أجواء اللعب، يكون الأمر صعبا حينما ترى حركة وأمورا تجري من حولك.

“توجد كرة صفراء صغيرة الحجم تطير في الهواء من حولك، ويتطلب هذا أن يكون تركيزك في بعض الأحيان أكثر من مئة بالمئة. إذا كان ما يحدث يؤثر عليك بنسبة خمسة بالمئة، فنحن أمام مشكلة”.

وأضاف اللاعب اليوناني “لا أعرف ما هي الفكرة وراء الأمر. أود أن يجرب الناس ويحاولون معرفة مدى تأثيره على التركيز”.

وقال بيتروس إنه تعرض لضوضاء مماثلة في الملاعب المفتوحة في بطولات أخرى بينها أمريكا المفتوحة. وأشار ستيفانوس إلى نجاحه في حجب هذه الضوضاء في أغلب الأحيان.

وأضاف المصنف السابع في منافسات الفردي “لست من أشد المعجبين بالفكرة… لذلك تُعد ويمبلدون إحدى بطولاتي المفضلة، لأنه يسود الصمت ويمكنك التركيز على أدائك فحسب”.