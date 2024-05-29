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"تيمبرولفز" يبقي على آماله بنهائي القسم الغربي بالفوز على "مافريكس" في المباراة الرابعة

منذ ساعة واحدة
كرة السلة - تعبيرية

كرة السلة - تعبيرية

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سجل أنتوني إدواردز 29 نقطة واستعاد كارل-أنتوني تاونز مستواه في الرميات الثلاثية ليبقي مينيستوتا تيمبرولفز على آماله في نهائي القسم الغربي لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بالفوز 105-100 على مضيفه دالاس مافريكس في المباراة الرابعة بالسلسلة الليلة الماضية.

وبفوزه الأول في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات سيحصل تيمبرولفز على فرصة على ملعبه في المباراة الخامسة غدا الخميس لتحقيق انتفاضة سعيا لأن يصبح أول فريق في تاريخ دوري السلة الأمريكي للمحترفين ينجح في التقدم بعد أن كان متأخرا 3-صفر في سلسلة بالأدوار الاقصائية.

وقال إدواردز “أردنا الفوز بمباراة وتمديد السلسلة. لم يسبق لي الخسارة بشكل كاسح في الأدوار الإقصائية ولم أكن أرغب في حمل هذا السجل السيء. والشيء الأكثر أهمية ألا يحدث ذلك أيضا في ملعب المنافس وسط سخرية الجماهير”.

وسجل لوكا دونتشيتش 28 نقطة واستحوذ على 15 كرة مرتدة لصالح مافريكس.

وقال دونتشيتش “فازوا بمباراة واحدة وعلينا التركيز في المواجهة المقبلة”.

    المصدر :
  • رويترز

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