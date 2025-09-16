الثلاثاء 24 ربيع الأول 1447 ﻫ - 16 سبتمبر 2025 |
تينش يتوج موسمه الرائع بذهبية سباق 110 أمتار حواجز في بطولة العالم

منذ 19 دقيقة
سباق 110 أمتار حواجز في بطولة العالم

توج كورديل تينش موسمه الثاني الرائع على المستوى الاحترافي بالفوز بذهبية سباق 110 أمتار حواجز في بطولة العالم لألعاب القوى بزمن بلغ 12.99 ثانية اليوم الثلاثاء.

وتخطى العداء الأمريكي (25 عاما) الحواجز العشرة وتفوق على بقية منافسيه ليحرز أول لقب عالمي له في مشاركته الأولى ببطولات العالم.

وحقق أورلاندو بينيت أفضل زمن شخصي له وهو 13.08 ثانية ليفوز بالفضية بينما فاز مواطنه الجاميكي تايلر ماسون بالبرونزية بزمن 13.12 ثانية ليعادل أفضل زمن شخصي له.

وفي وقت سابق، فشل الأمريكي جرانت هولواي الحائز على ذهبية الأولمبياد في تجاوز الدور قبل النهائي.

وفاز هولواي (27 عاما) بألقاب العالم الثلاثة الأخيرة على مدار ست سنوات لكنه احتل المركز السادس فقط بزمن 13.52 ثانية في التصفيات الثالثة القوية بقبل النهائي.

    المصدر :
  • رويترز

