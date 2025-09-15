تيودور يحث لاعبي يوفنتوس على إبقاء أقدامهم على الأرض قبل افتتاح مشواره بدوري الأبطال

يستهل يوفنتوس مشواره في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على أرضه أمام بروسيا دورتموند غدا الثلاثاء وطلب المدرب إيجور تيودور من لاعبيه إبقاء أقدامهم على الأرض بعد الفوز المثير على إنتر ميلان 4-3 يوم السبت الماضي.

وأسعدت تلك النتيجة في الدوري الإيطالي جماهير النادي، لكن أرفع مسابقة للأندية في أوروبا ستشكل تحديا مختلفا.

وقال تيودور للصحفيين اليوم الاثنين “لعبنا ضد أقوى فريق في الدوري الإيطالي من حيث إمكانيات التشكيلة وفزنا دون أن نقدم أفضل ما لدينا. يدعونا هذا للتفكير فيما يمكن أن نقوم به لنصبح أفضل حالا.

“دوري أبطال أوروبا بطولة مختلفة، إنها بطولة جميلة ورائعة. من خلال خبرتي كمدرب، ينسى اللاعبون التعب في دوري الأبطال. هدف الجميع هو اللعب. إنه امتياز”.

بدأ دورتموند، وصيف بطل دوري أبطال أوروبا 2024، الموسم بقوة في الدوري الألماني بفوزين وتعادل.

وقال تيودور “إنه فريق رائع، ليس فقط في ألمانيا ولكن أيضا على الساحة الأوروبية.

“لا نطيق الانتظار لبدء هذه المسابقة الرائعة. إلى أي مدى يمكننا الذهاب بعيدا؟ نحن لا نفكر في ذلك الآن”.

ويبقى السؤال حول ما إذا كان كينان يلديز (20 عاما) سيبدأ أساسيا بعد هدفه المذهل في مرمى إنتر، وقلل تيودور من شأن المقارنات مع أسطورة يوفنتوس أليساندرو ديل بييرو.

وقال المدرب “دعه يستمتع بكرة القدم ويتطور بسلام”.

وأشاد تيودور أيضا بجودة لاعبيه.

وقال “أنا محظوظ لأنني أدرب فريقا من اللاعبين الجادين الذين يركزون على عملهم”.