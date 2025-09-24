ثلاثية ألفاريز تقود أتليتيكو لفوز مثير على فايكانو

قدم خوليان ألفاريز عرضا مذهلا في اللحظات الأخيرة وسجل هدفين في غضون ثماني دقائق ليكمل ثلاثيته ويقود أتليتيكو مدريد إلى فوز مثير بنتيجة 3-2 بعد العودة أمام رايو فايكانو في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم على ملعب ميتروبوليتانو اليوم الأربعاء.

وأنقذ المهاجم الأرجنتيني فريق المدرب دييجو سيميوني من ليلة أخرى محبطة، بعد أن أهدر الفريق تقدمه، قبل أن يسجل ألفاريز هدف الفوز الرائع في الدقيقة 88 بتسديدة من حافة منطقة الجزاء سكنت الزاوية العليا.

وسيطر أتليتيكو على مجريات اللعب في البداية وتقدم في الدقيقة 15 عبر تسديدة مباشرة من ألفاريز، لكن إهدار الفرص أمام المرمى كلف صاحب الأرض غاليا، عندما سجل بيب تشافاريا هدف التعادل لرايو في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول بتسديدة مذهلة من مسافة 30 مترا سكنت الزاوية العليا.

وعاقب رايو صاحب الأرض على إهداره للفرص في الدقيقة 79، عندما راوغ ألفارو جارسيا الحارس يان أوبلاك وسجل في المرمى الخالي بعد هجمة مرتدة سريعة.

لكن ألفاريز كان له الكلمة الأخيرة، عندما أدرك التعادل بعدما تابع كرة مرتدة، قبل أن يطلق تسديدة الفوز التي أشعلت حماس جماهير ملعب ميتروبوليتانو.

ويعد هذا الفوز الثاني فقط لأتليتيكو في جميع المسابقات هذا الموسم، ليحتل المركز الثامن في ترتيب الدوري الإسباني برصيد تسع نقاط، متأخرا بفارق تسع نقاط عن المتصدر ريال مدريد، الذي سيواجهه في قمة العاصمة الإسبانية يوم السبت.