ثلاثية "فيران توريس" تقود برشلونة للفوز 4-2 على بيتيس

هز البديل جواو فيلكس الشباك وأكمل المهاجم فيران توريس ثلاثيته في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقودا برشلونة للفوز 4-2 على ريال بيتيس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد ليخففا الضغط الذي يتعرض له المدرب تشابي هرنانديز.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في الدوري برصيد 44 نقطة، بفارق سبع نقاط خلف ريال مدريد المتصدر وخمس نقاط خلف جيرونا ثاني الترتيب الذي يستضيف إشبيلية في وقت لاحق اليوم.

وافتتح فيران توريس التسجيل في الدقيقة 21 مستغلا تمريرة عرضية متقنة من بيدري قبل أن يعزز تقدم الفريق في الدقيقة 49 مستغلا كرة ارتدت من العارضة إثر تسديدة لامين جمال.

لكن بيتيس أدرك التعادل بعد دقائق بفضل ثنائية سجلها إيسكو في غضون أربع دقائق.

وعندما هيمن بيتيس على مجريات الأمور، استغل جواو فيلكس هجمة مرتدة ليضع الكرة في الشباك من تسديدة من حدود منطقة الجزاء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، سجل فيران هدفه الثالث من هجمة مرتدة سريعة ليحسم فوزا صعبا لحامل اللقب.